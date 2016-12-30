Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Крыму восстанавливают электроснабжение 37 населенных пунктов

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Смотреть комментарии

Аварийные службы восстанавливают электроснабжение 37 населенных пунктов Крыма, пострадавших от непогоды, сообщает подконтрольное России МЧС Крыма.

«Вследствие неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, снег) в Крыму без электроснабжения находятся 37 населенных пунктов, из них 18 частично. Количество населения – 8197 человек. Большинство отключенных населенных пунктов находится в Симферопольском, Ленинском и Сакском районах», – говорится в сообщении.

Для ремонта электросетей задействованы 138 бригад энергетиков: 149 единиц техники, 492 человека. Работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов.

Утром 30 декабря сообщалось, что десять населенных пунктов Крыма остались без света из-за обрывов электросетей.

Ранее в российском МЧС Крыма предупредили, что штормовая погода сохранится на полуострове до Нового года.

Recommended

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG