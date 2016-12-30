В Крыму восстанавливают электроснабжение 37 населенных пунктов

Аварийные службы восстанавливают электроснабжение 37 населенных пунктов Крыма, пострадавших от непогоды, сообщает подконтрольное России МЧС Крыма.

«Вследствие неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, снег) в Крыму без электроснабжения находятся 37 населенных пунктов, из них 18 частично. Количество населения – 8197 человек. Большинство отключенных населенных пунктов находится в Симферопольском, Ленинском и Сакском районах», – говорится в сообщении.

Для ремонта электросетей задействованы 138 бригад энергетиков: 149 единиц техники, 492 человека. Работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов.

Утром 30 декабря сообщалось, что десять населенных пунктов Крыма остались без света из-за обрывов электросетей.

Ранее в российском МЧС Крыма предупредили, что штормовая погода сохранится на полуострове до Нового года.