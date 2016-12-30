Почта России в Севастополе перестала принимать заказные письма и бандероли

Российская государственная почта в Севастополе перестала принимать заказные письма и бандероли от предприятий и граждан. Об этом Крым.Реалии сообщили местные жители.

Сотрудница городского Главпочтамта сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что перебои в работе почты связаны с очередной реорганизацией их предприятия, которая началась в канун Нового Года и будет продолжаться до 4 января 2017 года.

Местные жители также сообщили Крым.Реалии, что почти все частные почтовые службы в городе прекратили свою работу в связи с новогодними праздниками.

С конца февраля 2014 года Россия де-факто контролирует территорию Крымского полуострова, а с марта-декабря того же года – распространила на его территорию действие российских законов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».