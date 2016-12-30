Дети сотрудников Никитского сада украсили игрушками-самоделками тис ягодный

В канун года Экологии дети сотрудников Никитского сада украсили тис ягодный самодельными игрушками, сообщает пресс-служба ботсада.

«Вместо привычных елочек в Никитском ботаническом саду решили украсить тис ягодный. Детишки сотрудников Сада игрушки мастерили собственными руками, и очень радовались, что украшали именно живое, а не срубленное деревце. Очень символично – в канун года Экологии, который уже стучится в дверь!» – говорится в сообщении.

Тис ягодный (или Дерево вечности, как его еще называют) – одно из самых долгоживущих деревьев – его возраст может измеряться в тысячах лет. Из всех древесных пород он самый теневыносливый и выдерживает морозы до 25 градусов.

По информации пресс-службы, в Никитском саду тис ягодный представлен 10 формами: колонновидной, великолепной, золотистой, императорской. В парках Крыма введен в культуру в 1821 году.

Ранее сообщалось, что Никитский ботанический сад отправил Центру экологического образования Сыктывкара Республики Коми соседней России желуди коллекционных дубов.