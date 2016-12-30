Аксенов заявил, что лично принимает все кадровые решения в Крыму

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 30 декабря на итоговой пресс-конференции заявил, что «самостоятельно принимает все решения о кадровых перестановках», сообщает «Крыминформ».

«С точки зрения кадров, которые приезжают, это все решения лично мои. Никто мне никого не навязывал. Мне невозможно никого навязать. Я выполню всегда любой приказ президента (России – КР), но президент не занимается кадровыми перестановками на региональном уровне. Поэтому Павла Эдуардовича Королева, знаю я лично, я лично пригласил его работать в правительство. То же самое с Андреем Геннадьевичем Мельниковым. Все эти решения приняты лично мной совместно с Владимировичем Константиновым», – сказал фактический глава Крыма.

22 декабря подконтрольный Кремлю крымский парламент согласовал назначение на должность вице-премьера Крыма экс-замминистра экономразвития России Павла Королева. Предложение кандидатуры Королева внес на рассмотрение нынешний глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее 30 декабря Аксенов объяснил отставки Олега Казурина и Александра Кузнецова с постов вице-премьера Крыма и главного архитектора Крыма «невыполнением данными чиновниками поставленных перед ними задач».

Также 30 декабря Аксенов своим указом назначил министром экономического развития Крыма Андрея Мельникова.

Подконтрольные Кремлю глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев и глава администрации Алушты Игорь Сотов 30 декабря были отстранены от должностей.