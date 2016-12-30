Порошенко вручил награды Украины американским сенаторам Маккейну и Грэму

Президент Украины Петр Порошенко вручил 30 декабря государственные награды сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На встрече в Киеве президент наградил сенатора Маккейна орденом Свободы, сенатора Грэма – орденом Ярослава Мудрого за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.

Глава Украины подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. По его словам, это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

«Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45-миллионной страны», – сказал Порошенко.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Президент предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о ситуации в зоне боевых действий.

Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона «О поддержке стабильности и демократии в Украине», что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.

Сенатор Маккейн подтвердил свою решимость помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии, говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн, а также сенатор-демократ Эйми Клобучар ранее на этой неделе провели трехдневный визит в страны Балтии, после чего отправились с визитами по Украине, Грузии и Черногории.