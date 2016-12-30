Под Новый год в парке львов «Тайган» родилось четыре львенка

В сафари-парке «Тайган» 30 декабря у львицы по прозвищу Симона родилось четыре львенка, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сначала родилось три львенка, которых сотрудники сафари-парка временно изъяли у львицы, чтобы их выкупать и подготовить теплый вольер, где они будут жить с их матерью. Когда львицу запустили к малышам, и она начала их облизывать, то у нее буквально через несколько минут родился еще четвертый малыш. Львица перегрызла пуповину и отнесла новорожденного к остальным троим львятам, где удобно устроилась рядом с ними, чтобы дать им возможность подползти к ее животу для кормления.

«Вот такой нам подарок на Новый год преподнесла Симона. Она вместе со слепой львицей Стрекозой живет в вольере с двумя агрессивными львами, которых мы зовем братья-убийцы. Это уже не первый выводок у Симоны. Она крупная львица и бывали случаи, что мы давали ей на кормление и отказников от других львиц», – сообщил Крым.Реалии собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы.