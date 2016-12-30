В разных районах Симферополя начались перебои с электричеством

Ближе к вечеру в пятницу, 30 декабря, в Симферополе зафиксированы незапланированные отключения электроэнергии, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Речь идет об окраинах города, в частности, в районе проспекта Победы на выезде из города в сторону Феодосии, а также в районе «Петровских скал» (Марьино).

По данным аварийной службы «Крымэнерго», незапланированные отключения электричества на разное время связаны с ремонтными работами, которые ведутся в настоящее время на территории полуострова уже вторые сутки.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за плохих погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов. Это часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.

По данным «Крымэнерго», для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникших вследствие непогоды, организована работа оперативно-выездных, ремонтно-восстановительных бригад.