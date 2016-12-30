В России центр «Сова» внесли в реестр «иностранных агентов»

В России «информационно-аналитический центр «Сова» включен в реестр некоммерческих организаций (НКО) – «иностранных агентов». Решение принято по результатам внеплановой проверки документов организации, сообщает Радио Свобода.



Руководитель центра «Сова» Александр Верховский рассказал, что НКО обвинили в получении иностранных средств и публичных оценках деятельности государственных органов, что было приравнено к участию в политической деятельности.

Верховский сообщил, что центр письменно выразил несогласие с результатами проверки и будет обжаловать в суде решение считать его «иноагентом».

Центр «Сова» изучает проблемы национализма и ксенофобии, политического радикализма, взаимоотношений религии и общества, а также правозащитную тематику.

16 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение Международного правозащитного общества «Мемориал» в реестр так называемых «иностранных агентов», отклонив иск защиты.

Министерство юстиции России включило общество в свой реестр в начале октября 2016 года. В ведомстве сочли политической деятельностью заявления «Мемориала» об ответственности власти за убийство Бориса Немцова и по поводу событий на востоке Украины в 2014 году, а также критику самого закона об «иностранных агентах».