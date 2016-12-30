Телепроект «Крым.Реалии»: Крымский год за 25 минут

Как в Крыму со свиньями воевали? Как крымчанам запретили на автомобилях украинские номера. Для чего ограничили продажу легального алкоголя, но разрешили косметическую настойку боярышника? Как российские спецслужбы встречали путешествующих на полуостров? И какими памятниками Россия продолжала метить аннексированную территорию.

О главных событиях 2016 года на Крымском полуострове – в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.