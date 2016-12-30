Сенатор Маккейн: кибератаки России – удар по американской демократии

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн не исключает ужесточения санкций против России из-за кибератак во время президентской кампании в США.

«Думаю, что финансовые учреждения должны быть привлечены в том, что касается санкций. Мы можем принять более жесткие меры – от ограничений на поездку – к определению конкретных лиц, которые имели отношение к этому хакерству или конкретных организаций. Есть много конкретных мероприятий, которые мы должны предпринять. В конце концов, это же было нападение на США, нападение на основы нашей демократии. Когда кто-то разрушает свободные выборы, он разрушает демократию. Мы в Конгрессе приложим много усилий для усиления санкций», – сказал Маккейн 30 декабря в интервью Радіо Свобода, во время визита в Киев.

Сенатор-демократ Эми Клобучар, которая также находится в Украине, отметила в интервью Радіо Свобода, что последние санкции против России поддерживают представители как Демократической, так и Республиканской партии.

«Мы были уже в Эстонии и Литве, мы слышали о кибератаках в Украине – все это уже годами продолжается. Такие же технологии могут быть использованы при выборах во Франции или Германии. Думаю, последние санкции – это важный первый шаг. Если бы мы не сделали этого, это бы где-то повторилось. Я надеюсь, что новоизбранный президент будет рассматривать шаг Обамы как инструмент, который можно использовать не только по отношению к России, но и к любому из-за границы, кто попытается вторгнуться в сердце нашей демократии. Важно сохранять эти санкции, ведь есть поддержка обеими партиями введения их из-за российской агрессии, а также четкие доказательства со стороны наших разведывательных органов», – сказала Клобучар.

29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, как убежден Вашингтон, стоит Москва.

Россия отрицает обвинения и обещает ответные меры на санкции США.