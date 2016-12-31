Пограничники на «Чонгаре» поздравили пересекающих админграницу с Новым годом

На контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» украинские пограничники поздравили пересекающих админграницу с наступающим Новым годом и Рождеством открытками, заявляя проезжающим, что Крым – это Украина.

Об этом 30 декабря сообщила в Фейсбуке Госпогранслужба Украины.

«Открытки, которые мы изготовили, написаны на украинском языке для того, чтобы путешественники помнили, что Крым – это хотя и аннексированная, но территория Украины», – рассказали пограничники.

Как сообщается, граждане с радостью восприняли такую акцию и в свою очередь пожелали пограничникам здоровья и мира.

​После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.