Под Симферополем сгорел дом крымских татар – Смедляев

В четверг, 29 декабря в 2.30 ночи сгорел дом крымских татар в Строгоновке, Симферопольского района, по улице Сары Баш. Об этом сообщил в Фейсбуке глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Также Смедляев разместил фото с места пожара.

«Молодая семья Асановых Наримана и Ленура с детьми Акимом 11 лет и Селимом, 9 лет, остались без крова и средств к существованию.

Ленура и старший сын сейчас находятся в ожоговом отделении 6 городской больницы. Сгорело все, в том числе документы и мобильные телефоны. По вопросам оказания помощи можно связаться с председателем мусульманской общины Диттановым Дилявер-агъа, Строгоновка, ул. Аметхана Султана, 5, моб. тел. № +7978 012 4478 или Русланом Люмановым, моб. тел. № +7978 822 4152. Достлар, не оставим в это тяжелое время, без нашего участия людей, оказавшихся в беде!» – написал Смедляев.

В ноябре сообщалось, что с начала 2016 года на территории аннексированного Крыма ликвидировали 871 пожар, был спасен 81 человек.