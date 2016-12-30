Сенатор Грэм: в отношении России и Путину будут представлены новые санкции из-за кибератак

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявляет, что в 2017 году в отношении России и, в частности, президента Владимира Путина, будут представлены новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании в США.

«В следующем году мы собираемся представить новые санкции – кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, – которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться – это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можете ожидать, что в начале 2017 Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается принять новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон», – сказал Грэм 30 декабря в интервью Радіо Свобода, во время пребывания в Киеве.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью Радио Свобода также не исключил усиления санкций против России из-за кибератак во время президентской кампании в США.

29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, как убежден Вашингтон, стоит Москва.

Россия отрицает обвинения и обещает ответные меры на санкции США.