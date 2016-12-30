Дела украинских журналистов Сущенко и Семены остаются среди важнейших вопросов – Миятович

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что ее Бюро было единственным международным межправительственным органом, который официально и публично высказывался об аресте в России корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко и преследования оккупационной российской властью Крыма автора Радіо Свобода Николая Семены. Об этом она сказала 30 декабря в интервью «Детектор медиа».

Миятович также рассказала, что во время ее недавнего визита в Киев и встреч с представителями украинской власти она подчеркнула, что дела Романа Сущенко и Николая Семены остаются среди ее важнейших вопросов.

«Я постоянно вспоминала эти два случая при встречах с представителями власти России, в том числе во время двусторонней встречи на Совете министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, проходившей в Гамбурге в декабре 2016 года. Я также поддерживаю связь с Романом Сущенко и его адвокатом Марком Фейгиным. На самом деле мое Бюро является единственным международным межправительственным органом, который официально и публично высказывался об этих двух случаях», – подытожила Дуня Миятович.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.

23 августа защита Николая Семены призвала ФСБ выпустить его из Крыма на лечение.

До этого отпустить Николая Семену на лечение в Киев у российских властей потребовала Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис Представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова.

Крымское управление ФСБ России отказало в удовлетворении ходатайства защиты крымского журналиста Николая Семены о выезде его на лечение в Киев.