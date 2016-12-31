Маккейн: любая сделка с Путиным вредит принципам свободы

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на сделку с президентом России Владимиром Путиным.

В эксклюзивном интервью Радіо Свобода Маккейн, находящийся с визитом в Киеве, подчеркнул, что любая сделка с Путиным вредит существующим принципам свободы и демократии.

Другой член американской делегации – сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил Радіо Свобода, что Конгресс США в будущем году будет добиваться расширения санкций против энергетического и банковского сектора России – за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.

Маккейн, Грэм и третий член делегации – сенатор-демократ Эми Клобушар подчеркнули, что поддержат в Конгрессе поставку Украинке боевого оружия для обороны.