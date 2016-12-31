В 2016 году в мире погибли 93 журналиста

В течение 2016 года в мире погибли 93 работника средств массовой информации. Об этом сообщает Международная федерация журналистов (МФЖ).

По данным МФЖ, наибольшее число журналистов погибли в Ираке, Афганистане, Мексике, Йемене, Сирии и Гватемале. Среди погибших также один журналист из Украины – сотрудник «Украинской правды» Павел Шеремет.

В 2015 году, по данным Международной федерации журналистов, в мире погибли 112 журналистов.

«Мы приветствуем любое снижение уровня насилия против журналистов и сотрудников СМИ, но эта статистика и продолжение спланированных атак в отношении журналистов не позволяют оставаться спокойными», – заявил президент МФЖ Филипп Лерут.

Павла Шеремета убили 20 июля в центре Киева, устроив подрыв автомобиля, которым он руководил. Украинские правоохранители квалифицируют гибель журналиста как умышленное убийство.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х-2000-х годах – руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала» в России. Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на радио «Вести».