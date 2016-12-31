В ГИБДД Крыма проинформировали о графике работы МРЭО в праздничные дни

Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделения российской Государственной инспекции безопасности дорожного движения Крыма не будут работать 1-2 января, сообщили в пресс-службе российского МВД Крыма.

По информации ведомства, прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, проведению квалификационных экзаменов, будет производиться по следующему графику:

31 декабря – с 09:00 до 17:00;

01-02 января – не приемный день;

03-06 января – с 09:00 до 18:00;

07-09 января – не приемный день;

с 10 января – согласно графику.

«МРЭО ГИБДД напоминает о возможности заполнения электронного заявления на регистрацию автомототранспорта либо замену водительского удостоверения, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг. Данная функция позволяет значительно сократить время получения государственной услуги и записаться на прием в удобное время», - отметили в пресс-службе.