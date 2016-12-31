В Крыму эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 67% – СМИ

На территории аннексированного Крыма продолжается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Уровень эпидемического порога превышен на 67,4%. Об этом сообщает «Керчь.ФМ» со ссылкой на пресс-службу Ропотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«Рост заболеваемости отмечается среди детей до 2 лет на 8,8%, 3-6 лет – на 11,1%, 7-14 лет – на 16,0%, взрослого населения – на 25,2%. Рост заболеваемости отмечается практически по всему Крыму. Наиболее интенсивный – в Симферополе, Алуште, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Симферопольском районах и Судаке», – цитирует издание пресс-службу ведомства.

По информации надзорного органа, отмечает «Керчь.ФМ», при лабораторном мониторинге респираторных вирусов заболеваемость в Крыму обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. При этом продолжает увеличиваться циркуляция вирусов гриппа с абсолютным доминированием вирусов гриппа А(H3N2).

Ранее сообщалось, что эпидемиологический порог по острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) превышен в Севастополе в два раза.