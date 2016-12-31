Трамп назвал «хорошим ходом» отказ Путина выдворять американских дипломатов

Избранный президент США Дональд Трамп похвалил решение российского президента Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на высылку их российских коллег. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Хороший ход ... Всегда знал, что он умный», – написал Трамп, комментируя действия Путина.

В пятницу, 30 декабря, президент России Владимир Путин не принял предложение Министерства иностранных дел своей страны и решил не высылать из России дипломатов США. «Россия оставляет за собой право на ответ, но не станет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии», – говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

29 декабря в США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время американской президентской кампании, за которыми, как убеждены в Вашингтоне, стоит Москва.

В американском Белом доме заявили, что два здания, принадлежащих российским дипломатическим учреждениям, в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые, как полагают, использовались для разведовательной деятельности, будут закрыты, а 35 российских дипломатов – выдворены.