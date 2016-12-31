В новогоднюю ночь автобусы в Симферополе будут курсировать на 2 часа дольше

В связи с массовыми гуляниями в новогоднюю ночь в аннексированном Симферополе продлили работу общественного транспорта (автобусов) до 2:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«На маршруты выйдут автобусы, курсирующие во все районы Симферополя, включая отдаленные: Южное, Маршала Жукова, Петровская Балка, Загородный, Хошкельды, Марьино, Пневматика и другие», – отметили в пресс-службе.

В аннексированном Крыму с 1 января 2017 года изменится стоимость проезда в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Ранее сообщалось, что с нового года изменится стоимость проезда в троллейбусах Алушты, Ялты и Симферополя