Суд продлил срок содержания под стражей «севастопольским диверсантам»

Ленинский районный суд аннексированного Севастополя 30 декабря продлил срок содержания под стражей Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в своем Фейсбуке.

«Суд продлил срок содержания под стражей Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки до 8 марта 2017 года», – говорится в сообщении.

10 ноября 2016 года в ФСБ России заявили, что днем ранее в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».