Крымчанин Карякин победил на чемпионате мира по блицу

На чемпионате мира по блицу в Катаре крымский шахматист Сергей Карякин одержал победу. Об этом сообщается в Twitter шахматиста.

«Не в этот раз, мистер Карлсен», – иронично написал Карякин вTwitter.

По итогам турнира гроссмейстер набрал равное количество очков с норвежцем Магнусом Карлсеном – по 16,5 балла, но оказался выше за счет дополнительных показателей.

Карякин поблагодарил крымчан за поддержку.

Ранее сообщалось, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен 1 декабря сохранил титул чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке родившегося в украинском Симферополе россиянина Сергея Карякина.