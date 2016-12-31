В последний день года в Крыму ожидается мокрый снег, мороз и гололед

В аннексированном Крыму 31 декабря ожидается переменная облачность, мокрый снег, гололед на дорогах. Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю Гидрометцентре Крыма.

По информации Гидрометцентра, 31 декабряв Крыму температура воздуха ночью и днем – от -4 градусов до +1 градуса. Ветер северо-восточный – 7-12, местами до 15-20, метров в секунду.

«В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь, мокрый снег, туман, гололед, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный: ночью – 7-12, местами до 15-20, метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -1…-3 градуса мороза», – говорится в сообщении ведомства.

В аннексированном Крыму 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов. По информации подконтрольных Кремлю властей полуострова, в 23:50 30 декабря электроснабжение городов и районов Крыма было восстановлено.

Вечером, 29 декабря, сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ухудшения погодных условий.

Ранее в российском МЧС Крыма предупредили, что штормовая погода сохранится на полуострове до Нового года.