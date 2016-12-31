В результате двух взрывов в Багдаде погиб 21 человек

В результате взрывов на рыночной площади в центре иракской столицы Багдаде 31 декабря погиб 21 человек и десятки были ранены. По словам местных полицейских, две бомбы взорвались утром рядом с магазинами, где продают автозапчасти, в районе Аль-Синако, когда на рынке было многолюдно. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как отмечается, одна взрывчатка сработала на смертнике, другая – была заложена на месте заранее.

На данный момент никто не взял ответственность на себя за эти взрывы.

Ранее сообщалось, что экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде 3 июля 2016 года, в результате которых погибли более 290 человек.