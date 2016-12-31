Экс-министр экономики Крыма возглавит департамент в правительстве Севастополя

С 16 января 2017 года обязанности главы подконтрольного Кремлю Департамента территориального развития Севастополя будет выполнять Валентин Демидов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Подконтрольный России министр экономического развития Крыма Валентин Демидов 25 декабря 2016 года написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Демидов был назначен на должность министра в июне 2015 года, при нем была инициирована и разработана стратегия социально-экономического развития Крыма до 2030 года.

Имя экс-министра экономразвития Крыма включено в санкционный список США.