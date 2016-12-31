Президент Украины поздравил Николая Семену с Новым годом и Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко поздравил автора Крым.Реалии и Радіо Свобода, известного крымского журналиста Николая Семену с Новым годом и Рождеством. Об этом в своем Фейсбуке написал главный редактор Крым.Реалии Володимир Притула.

По словам Володимира Притулы, поздравительная открытка от президента пришла на адрес киевского представительства RFE/RL.

«Метра крымской журналистики Николая Семену за публикации, ставящие под сомнение российскую политику в отношении украинского Крыма, сегодня преследует ФСБ России. Сам Николай Семена неоднократно заявлял, что поддержка с материковой Украины и из-за рубежа помогает ему противостоять преследованиям и фактическому запрету профессиональной деятельности», – отметил Володимир Притула.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что для нее дело украинского журналиста Семены (как и дело Романа Сущенко) остается среди важнейших вопросов, требующих решения.

В Киеве 22 декабря на пленуме Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) прошла церемония награждения Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко – ее лауреатом стал Николай Семена.

В конце ноября 2016 года Семену наградили европейской премией имени Павла Шеремета. Но приехать на ее вручение в Брюссель журналист не смог, поскольку ему запрещен выезд из Крыма.

В начале декабря Совет директоров международного вещания США удостоил журналистов проекта украинской службы Радіо Свобода Крым.Реалии Наградой за выдающуюся журналистику имени Дэвида Берка за 2016 год.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.