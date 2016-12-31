На Керченской переправе 30 декабря перевезли более 9800 пассажиров

За сутки 30 декабря 2016 года паромы на Керченской переправе перевезли в оба конца 9802 пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма.

Как отметили в ведомстве, 30 декабря (с 00:00 по 24:00) Керченская паромная переправа осуществляла работу в условиях действующего штормового предупреждения. В частности, с 19:45 29 декабря до 9:00 30 декабря Керченская паромная переправа приостанавливала работу в связи с ухудшением погодных условий (из-за сильного ветра).

В пресс-службе проинформировали, что на линии «Кавказ-Крым» были задействованы паромы «Крым», «Гликофилоуса III», «Майор Чапичев», «Протопорос IV» и «Елена». На линии «Кавказ-Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействован паром «Ейск».

«За 30 декабря перевезено: пассажиров – 9802, легкового автотранспорта – 2332 единицы, грузового автотранспорта – 500 (в том числе 78 елиниц малотоннажного автотранспорта), автобусов – 125», – сообщили в ведомстве.

В аннексированном Крыму 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов. По информации подконтрольных Кремлю властей полуострова, в 23:50 30 декабря электроснабжение городов и районов Крыма было восстановлено.

Вечером, 29 декабря, сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ухудшения погодных условий.

Ранее в российском МЧС Крыма предупредили, что штормовая погода сохранится на полуострове до Нового года.