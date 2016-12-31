В Крыму напомнили о правилах безопасности в новогодние праздники

В российском МЧС Крыма призвали крымчан соблюдать элементарные правила безопасности в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Правила пользования пиротехникой: приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или отделах; храните фейерверки вдали от нагревательных приборов, легковоспламеняющихся предметов, а также в местах, недоступных для детей; перед применением пиротехники внимательно прочитайте инструкцию по использованию; запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от проводов, деревьев, домов и стоянок автотранспорта; нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, запускать с руки, из окон и с балконов, а также в местах массового скопления людей; ни в коем случае не применяйте пиротехнические изделия внутри помещений», – подчеркнули в пресс-службе.

Что касается новогодних елок, отметили в ведомстве, то: елка должна быть прочно закреплена; ветки не должны касаться стен и потолка; елку нельзя располагать вблизи отопительных и нагревательных приборов; запрещено украшать елку легковоспламеняющимися игрушками и украшениями, использовать для иллюминации свечи; разрешено эксплуатировать электрогирлянды только заводского исполнения.

«Во избежание пожаров при печном отоплении запрещено допускать перегрев (перекал) стенок печи, выпадение из топки или зольника горячих углей, а также сушку белья вблизи топок, применять для растопки печи горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям», – говорится в сообщении.

При эксплуатации электроприборов, проинформировали в МЧС, запрещается: оставлять без присмотра включенные в сеть телевизоры, электрочайники, электроплиты и т.п.; допускать к эксплуатации самодельные (кустарные) электронагревательные приборы; включать в одну розетку два и более бытовых приборов большой мощности; оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами.