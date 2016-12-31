В канун Нового года в Крыму работает 170 крупных туристических объектов – СМИ

Перед новогодними праздниками на Крымском полуострове работает 170 крупных туристических объектов, отметил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, сообщает «РИА Крым».

«Порядка 170 объектов работает, это коллективные средства размещения, в это количество не входят малые средства размещения. По тем данным, которые есть в Министерстве курортов и туризма Крыма (мы их получаем от Ассоциации малых отелей), у некоторых отелей – уже 100% загрузка. И они на сегодняшний день думают, каким образом будут выстраивать свою стратегию на январь и на февраль, потому что и на эти даты поступают заявки. Мы надеемся, что и наши малые отели не подкачают и создадут все условия для того, чтобы туристы, которые приедут к нам отдыхать, чувствовали себя комфортно», – цитирует издание Стрельбицкого.

Он также отметил, пишет «РИА Крым», что в межсезонье на полуострове пользуются спросом санаторно-курортные учреждения, которые имеют свои методики, показавшие свою эффективность.

Ранее подконтрольный Кремлю председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что на новогодние праздники в Крыму ожидают от 60 до 100 тысяч туристов.