В Крыму до 267 возросло число легальных рыбодобытчиков

Число пользователей водных биоресурсов в аннексированном Крыму с 2014 года увеличилось в три раза – с 89 до 267. Об этом сообщает «Новости Крыма» со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

«На данный момент прибрежными бригадами (лова) используется 428 единиц маломерного флота. До момента аннексии Крыма работало 279 единиц таких судов. Тенденция к увеличению их количества обусловлена колоссальным приростом числа пользователей водных биоресурсов – с 89 в 2014 году до 267 по состоянию на 1 декабря 2016 года», – цитирует издание пресс-службу.

В ведомтсве отметили, сообщает «Новости Крыма», что увеличение числа рыбодобытчиков связано, прежде всего, с существенным упрощением процедуры получения пакета разрешительных документов для ведения рыбопромысловой деятельности и минимальными налоговыми ставками на водные биоресурсы.