В новогодние праздники в Крыму будет работать 21 льготная аптека

В новогодние праздничные дни в аннексированном Крыму будет работать 21 аптека государственного предприятия «Крым-Фармация», участвующего в программах льготного лекарственного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Министерства здоровья Крыма.

«В Симферополе будет работать 4 аптеки, по две аптеки – в Черноморском и Красноперекопске, по одной аптеке – в Нижнегорском, Бахчисарае, Евпатории, Раздольном, Кировском, Джанкое, Красногвардейском, Ленино, Керчи, Белогорске, Ялте, Советском и Судаке», – заявили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, с полным списком аптек, их адресами и расписанием работы можно ознакомиться здесь.

Ранее в российском МЧС Крыма напомнили о правилах безопасностти во время новогодних праздников.