Российские дипломаты покинули дома отдыха вблизи Вашингтона и Нью-Йорка – СМИ

Российские дипломаты 30 декабря покинули два дома отдыха вблизи Вашингтона и Нью-Йорка в соответствии с приказом американского Белого дома. Как сообщают агентства Reuters и Associated Press, дипломаты освободили помещение «без лишнего шума».

Сообщается, что россиянам было выделено время до полудня, чтобы покинуть «рекреационные учреждения» в Сентервиле, штат Мэриленд, и на Лонг-Айленде, в штате Нью-Йорк. В условленное время несколько небольших грузовиков, автобусов и легковых автомобилей черного цвета с дипломатическими номерными знаками покинули территорию учреждений.

«Помещение было освобождено и находится под контролем правительства», – сказал мэр Верхнего Бруквиля в округе Нассау на Лонг-Айленде Эллиот Конвей. «Они были тихими соседями», – добавил он.

В пятницу, 30 декабря, президент России Владимир Путин не принялпредложение Министерства иностранных дел своей страны и решил не высылать из России дипломатов США. «Россия оставляет за собой право на ответ, но не станет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии», – говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

29 декабря в США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время американской президентской кампании, за которыми, как убеждены в Вашингтоне, стоит Москва.

В американском Белом доме заявили, что два здания, принадлежащих российским дипломатическим учреждениям, в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые, как полагают, использовались для разведовательной деятельности, будут закрыты, а 35 российских дипломатов – выдворены.