В Крыму пассажирский автобус из Ростова-на-Дону попал в снежный занос

На трассе «Алушта-Судак-Феодосия», между поселками Щебетовка и Краснокаменка, из снежного заноса достали пассажирский автобус с 25 людьми, следовавшем из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма.

По информации пресс-службы, водитель автобуса не смог подняться на подъем, не справился с управлением и съехал на обочину, в результате чего застрял в снежном заносе. Крымские спасатели, прибывшие по вызову, провели буксировку автобуса из снежного заноса.

«Спасатели оперативно провели мероприятия по устранению последствий непогоды, вернули автобус на дорожное полотно. Силами сотрудников ГИБДД пассажиры автобуса были размещены в поселке Коктебель, где они в тепле смогли переждать ликвидацию последствий ЧП, в медицинской помощи никто не нуждался. Автобус смог продолжить движение по назначению», – подытожили в ведомстве.

В аннексированном Крыму 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов. По информации подконтрольных Кремлю властей полуострова, в 23:50 30 декабря электроснабжение городов и районов Крыма было восстановлено.

Вечером, 29 декабря, сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ухудшения погодных условий.

Ранее в российском МЧС Крыма предупредили, что штормовая погода сохранится на полуострове до Нового года.