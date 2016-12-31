Украинские пограничники пресекли попытки незаконного перемещения автомобилей из Крыма

Пограничники Бердянского отряда 31 декабря на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» выявили нарушение при попытке въезда Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска с территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Гражданин Украины пытался переместить машину из Крыма по доверенности, которую выдали без присутствия владельца (на момент выдачи находился за пределами материковой части Украины)», – отметили в пресс-службе.

Еще один случай на админгранице с Крымом, по информации ведомства, был зафиксирован 30 декабря на контрольно-пропускном пункте «Каланчак» пограничниками Херсонского отряда. С территории Крыма гражданин Украины пытался проехать на иномарке Peugeot по незаконно выданной доверенности.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.