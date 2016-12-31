Из-за непогоды в Крыму без света остаются 22 населенных пункта

Утром, 31 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий (ветер, снег) произошли аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах аннексированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 12:00 31 декабря 2016 года без электроснабжения остаются 22 населенных пункта, из них – 10 частично. Всего без электроэнергии остались 6531 человек.

«Для ремонта электросетей задействованы 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники, 53 человека. Работают оперативные группы пожарно-спасательных отрядов противопожарной службы», – говорится в сообщении.

В аннексированном Крыму 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов. 31 декабря было объявлено о восстановлении электроснабжения в населенных пунктах.