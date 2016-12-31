В Керчи сообщают о тройной аварии

В Керчи 30 декабря произошла тройная авария. Об этом сообщает издание Керчь.ФМ.

«Три иномарки просто не смогли разъехаться, в итоге создали пробку на ровном месте», – говорится в сообщении.

По информации издания, пострадавших в результате аварии нет.

Правоохранительные органы и спасатели эти ситуацию пока никак не комментируют.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают о росте количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.