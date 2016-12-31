В Севастополе в начале 2017 года планируют открыть сосудистый центр

В январе 2017 года на территории севастопольской горбольницы №1 планируют открыть современный сосудистый центр. Об этом 31 декабря заявил подконтрольный Кремлю вице-губернатор города Юрий Кривов, сообщают «Новости Крыма».

Он напомнил, что по статистике среди причин смертности в Севастополе первое место занимают болезни сердечно-сосудистой системы.

«И мы в этом году, чтобы понизить такие показатели, завершили работу по созданию регионального сосудистого центра. Его формальное открытие состоится в январе, но уже сейчас он готов принимать пациентов», – сказал Кривов.

По его словам, сосудистый центр обладает технологичным оборудованием, противошоковой приемной и современной операционной.

«Там хирурги смогут совершать те манипуляции, которые позволят нам понизить грустные показатели смертности», – добавил Кривов.

Накануне в Севастополе открыли линию вызова «скорой» для людей с нарушением слуха.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».