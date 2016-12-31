В Бразилии полицейский сознался в убийстве посла Греции – СМИ

Бразильский полицейский сознался в убийстве посла Греции, жена которого была любовницей стража порядка. Полицейский в Рио-де-Жанейро убил дипломата ножом. Об этом 31 декабря сообщает Радио Свобода.

Посольская вдова, ее любовник-полицейский и его родственник, помогавший переносить тело, – задержаны и находятся под стражей, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от следователей на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

Накануне сообщалось, что полиция обнаружила автомобиль, в котором находилось обгоревшее тело. Несколькими днями ранее жена посла Греции в Бразилии заявила об исчезновении мужа. В последний раз 59-летнего Кириакоса Амиридиса видели 26 декабря.

Как сообщал бразильский телеканал Globo, следователи считали маловероятным похищение посла, так как никто не связывался с его семьей для получения выкупа.

Кириакос Амиридис с января возглавлял греческое дипломатическое представительство в столице Бразилии городе Бразилиа.