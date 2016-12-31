Возле Севастополя сообщают о восстановлении наружного освещения

В Орлиновском районе Крыма восстановлено наружное освещение. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Очень много обращений от жителей сел поступало именно по этому вопросу. В сентябре было принято решение выделить средства для организации освещения, поставлена задача провести ремонт существующих светоточек и установить новые до конца текущего года, не сдвигая сроки на более позднее время. На данный момент, все работы завершены», – отметил российский и.о. губернатора города Дмитрий Овсянников.

В ведомстве заявляют, что в ходе ремонта заменено 29 электроопор и более 4 км кабельных сетей, установлено более 200 светодиодных светильников.

«На эти цели из бюджета города выделены средства в размере 3,7 млн рублей», – добавили в пресс-службе.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.