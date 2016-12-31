Аксенов: отставание в сроках стройки домов для переселенцев не повлияет на ход строительства «Тавриды»

Отставание в сроках возведения домов не повлияет на ход строительства трассы «Таврида» и подходов к Керченскому мосту. Об этом 30 декабря заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке.

«Обращаю внимание коллег на то, что ни в коем случае не должна нарушаться технология строительства. То, что дом сдается за бюджетные средства, не означает, что он должен быть сделан недобросовестно. Кроме того, раз в неделю представители инициативной группы от переселенцев должны иметь возможность лично проверять ход строительства», –подчеркнул Аксенов.

По информации российского премьера Крыма, основные работы на данном участке начнутся не раньше апреля 2017 года.

Российский премьер Дмитрий Медведев уже заявлял, что средства на строительство автострады «Таврида», правительство России нашло «не без труда».

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году. Но в июне начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.