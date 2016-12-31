Из-за Дамаска перемирие может сойти на нет – сирийские повстанцы

В Сирии, несмотря на вступившее в силу с 30 декабря перемирие, продолжаются отдельные вооруженные столкновения между правительственными силами и повстанцами. Об этом сообщает Радио Свобода.

Оппозиция обвиняет в нарушении режима прекращения огня правительство Башара Асада и заявляет, что из-за его действий перемирие может сойти на нет.

Москва считает, что в целом режим прекращения огня в Сирии соблюдается.

Совет Безопасности ООН на закрытом заседании рассматривает представленную Россией резолюцию в поддержку достигнутых 29 декабря договоренностей по перемирию в Сирии и началу переговорного процесса.

Накануне МИД Казахстана подтвердило готовность принять в Астане участников консультаций по урегулированию в Сирии, подчеркнув, что это станет возможным только в случае соблюдения сторонами конфликта перемирия.