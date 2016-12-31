Центр Севастополя украсили фигурными гирляндами

В Севастополе к Новому году украсили центр города фигурными гирляндами за 26 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Гирлянды предполагали выполнить в виде сказочных персонажей. На площади Нахимова возле елки установили «кота и камин», на Приморском бульваре – кареты с лошадьми, на площади Лазарева – огромные светящиеся цифры наступающего года, на Инкерманской трассе у Ялтинского кольца – фигурки ангелов.

Как рассказали севастопольцы, «это интересно, но иногда выглядит нелепо, как, например, светящаяся коробка возле остановки общественного транспорта на площади Восставших». Недовольны жители города и тем, что российские власти Севастополя украсили гирляндами только некоторые ключевые точки города и оставили без внимания другие улицы – их предлагалось украшать самим жителям.

По мнению представителей ветеранской организации, «властям следовало уделить больше внимания на поддержку массовых общественных мероприятий – гуляниям, ярмаркам и поддержке неимущих. И праздник в этом году какой-то убогий».

В 2016 году фактические власти Севастополя отменили проведение нескольких традиционных мероприятий: Новогоднего бала, новогодней и рождественской ярмарок. В связи с катастрофой российского самолета ТУ-154 под Сочи были отменены или перенесены на январь многие детские утренники и спектакли.