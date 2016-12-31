Джемилев: Следующий год будет решающим в вопросах деоккупации Крыма

Лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев считает, что следующий год будет решающим в вопросах освобождения Крыма. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Джемилева на странице в Фейсбуке.

«Уходящий год доказал, что мы имеем друзей которые вместе с нами отстаивают наши права и свободы, основываясь на основополагающих принципах цивилизованного мира поддерживают нас в борьбе с агрессором в отстаивании справедливости. Уверен, что в Новом году благодаря такому единству и упорной работе, мы преодолеем все угрозы и вызовы стоящие перед нашим государством, и этой год будет решающим в вопросах деоккупации Крыма», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».