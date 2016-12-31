В Севастополе анонсируют проведение яхтенной регаты

На рождественские праздники в Севастополе пройдет любительская Рождественская регата. Принять участие в гонках могут опытные гонщики и новички яхтенного спорта. Об этом сообщает пресс-служба туристического портала Крыма.

«Уже 64 человека заявлены на участие в регате: в составе каждого экипажа будут как опытные гонщики, так и люди, впервые ступающие на борт парусной яхты. Это замечательная возможность попробовать этот вид спорта для всех, кто мечтает стать капитаном яхты», – отметили организаторы мероприятия.

Рождественская регата пройдет с 4 по 6 января на внешнем рейде Севастополя.

В 2016 году фактические власти Севастополя отменили проведение нескольких традиционных мероприятий: Новогоднего бала, новогодней и рождественской ярмарок. В связи с катастрофой российского самолета ТУ-154 под Сочи были отменены или перенесены на январь многие детские утренники и спектакли.