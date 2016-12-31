В новогоднем поздравлении Трамп вспомнил об оппонентах

Избранный президент США Дональд Трамп в коротком поздравлении с Новым годом вспомнил о своих оппонентах. Об этом 31 декабря сообщает Радіо Свобода.

«С Новым годом всех, в том числе и моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так обидно, они просто не знают, что делать. Любви », – написал Трамп в сети микроблогов Twitter.

Дональд Трамп преодолел ощутимое сопротивление истебилшмента своей Республиканской партии, прежде чем стал кандидатом на пост президента, победив более десятка других однопартийцев.

Он ошеломил американскую нацию и весь мир 8 ноября, когда одержал победу над оппоненткой из Демократической партии Хиллари Клинтон, которую большинство аналитиков считали фавориткой президентской гонки.

Избранный президент планирует провести новогоднюю ночь с сотнями гостей в своем клубе в Палм-Бич, штат Флорида. На этом празднике ожидается присутствие звезды Голливуда Сильвестра Сталлоне.