В Крыму к энергоснабжению подключили шесть населенных пунктов – СМИ

Предприятие «Крымэнерго» подключило к энергоснабжению шесть населенных пунктов в Симферопольском районе, которые остались без света в связи резким ухудшением погоды 29 декабря. Об этом сообщает «Крыминформ».

«По состоянию на 20.00 31 декабря подключены Опушки, Лесноселье, Красновка, Соловьевка, Петрово, Трудовое», – отметили в издании.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы на электролиниях к двум населенным пунктам района.

31 декабря в подконтрольном Кремлю МЧС Крыма сообщили, что из-за непогоды без света остались 22 населенных пункта.