У жителя Севастополя конфисковали около 6 млн рублей якобы за незаконную банковскую деятельность

У жителя Севастополя, который якобы осуществлял незаконную банковскую деятельность, приговором суда в доход государства конфискованы денежные средства на сумму более 5,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Севастополя.

В ведомстве отмечают, что «с целью получения незаконного дохода мужчина открыл несколько пунктов обмена валют без регистрации в установленном порядке и получения специального разрешения (лицензии) и осуществлял операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме».

«Ленинским районным судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Денежные средства, полученные незаконным путем на общую сумму более 5,8 млн рублей и специальное оборудование, которое использовалось для осуществления преступной деятельности, конфискованы в доход государства», – добавили в надзорном ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».