В ООН единогласно приняли российскую резолюцию по Сирии

Совет безопасности ООН 31 декабря принял резолюцию в поддержку заключенного при посредничестве России и Турции соглашения о прекращении огня в Сирии и усилий для начала мирных переговоров между сирийским правительством и оппозицией. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Решение было принято единогласно после обсуждения за закрытыми дверьми на фоне прекращения огня, которое преимущественно действует в Сирии, хотя в отдельных местностях периодическая стрельба продолжается.

Перемирие призвано открыть путь к мирным переговорам, запланированных на январь в столице Казахстана Астане. Эти переговоры поддерживают, с одной стороны Россия и Иран, которые в вооруженном конфликте в Сирии выступают на стороне президента этой страны Башара Асада, с другой стороны - Турция, на которую ориентируется значительная часть вооруженной оппозиции режиму Асада.