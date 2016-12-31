В новогоднюю ночь в Феодосии планируют пустить дежурные автобусы

В новогоднюю ночь в Феодосии по основным маршрутам городского транспорта планируют пустить дежурные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Феодосии.

«Определено время отправления автобусов по маршрутам:

маршрут №1 «Ближнее-Горбольница», отправление из села Ближнее в Феодосию в 23:20, из Горбольницы в центр города в 23:50;

маршрут №2 «Бл. Камыши – ул. Тимирязева» отправление с ул. Дружбы в 23:30; из центра в 23:55;

маршрут №5,6 «Центр — Первушина» отправление с ул. Первушина в 23:40;

маршрут №7 «Центр – Челнокова» отправление с ул. Челнокова в 23:40;

маршрут №106 «Приморский — Феодосия» отправление из пгт. Приморский в 23:10, в пгт. Приморский в 23:50», – отметили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».