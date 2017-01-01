В Симферополе, в микрорайоне «Фонтаны», завершилось строительство новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Задача учреждения – выйти за рамки общеобразовательного процесса. Не просто давать образование на русском и крымскотатарском языках, а создать в микрорайоне образовательный, культурный, гуманистический центр. На базе общеобразовательного учебного учреждения уже началось строительство детского сада», – сказал российский глава крымского парламента Владимир Константинов.

В свою очередь подконтрольный Кремлю глава Симферополя Виктор Агеев сказал, что «в микрорайоне «Фонтаны» нет каких-либо образовательных организаций и дети посещают 38-ю и 15-ю школы, 11 гимназию, поэтому ввод в эксплуатацию учебного учреждения позволит ликвидировать вторую смену в уже названных школах».

В ведомстве отметили, что школе планируют присвоить имя крымскотатарской разведчицы Алиме Абденнановой.

Новая школа рассчитана на 900 учащихся и оснащена самым современным оборудованием, «соответствующим всем требованиям Российской Федерации», включая систему пожарной безопасности и видеонаблюдения.

В середине ноября жители симферопольского массива Борчокъракъ (Фонтаны) призывали фактические власти полуострова присвоить строящейся на его территории школе статус крымскотатарской.

В Крыму после его аннексии Россией даже в национальных школах детей учат на русском языке, крымскотатарские школы не укомплектованы ни учебной литературой, ни пособиями. Это постоянно отмечают в Меджлисе и крымскотатарские общественные организации.